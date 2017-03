"Läuft bei mir": Müller lacht Hummels nach Kaffee-Panne aus

Auf dem Platz findet Mats Hummels es wohl nicht so lustig, wenn ihm ein Fehler unterläuft - aber außerhalb scheint er sich kleine Patzer durchaus zu verzeihen. Auf seinem Facebook-Profil hat der Bayern-Spieler ein kurzes Video gepostet, das ihn vor der Abfahrt mit dem Mannschaftsbus zeigt. Hummels, perfekt gestylt im Anzug, balanciert dabei einen Kaffee vor sich her, was sich als reichlich wacklige Angelegenheit erweist. Nach wenigen Sekunden ist der Kaffee verschüttet, der Anzug versaut - und dem Spieler der Spott seiner Teamkollegen sicher. Hummels selbst nimmt die Szene mit Humor. "Läuft bei mir", überschreibt er das Video.





Klar, dass so ein Ausrutscher vor allem für einen der Teamkollegen ein gefundenes Fressen ist. Und tatsächlich läuft wenige Sekunden nach dem Missgeschick Thomas Müller in die Szene - der sich wenig Mühe gibt, seine Schadenfreude zu verbergen. Für Hummels übrigens alles kein Problem, er warf sich kurz den nächsten Anzug über und saß frisch gestylt im Mannschaftsbus. Am Abend spielen die Münchner im Achtelfinale der Champions League bei Arsenal London.