Fußballer dankt Ehefrau und Freundin - und merkt den Fehler sofort

Gut, direkt nach dem Spiel mit Journalisten sprechen zu müssen, ist ein bisschen unfair. Auch für den Spieler Mohammed Anas vom südafrikanischen Club Free State Stars war es eine sehr emotionale Situation. Anas hatte im Spiel gegen Ajax Cape Town zwei Tore erzielt und war zum Man of the Match gewählt worden. Und gab danach eine Dankesrede, die manche schon jetzt für die "großartigste aller Zeiten" halten.

Anas war nämlich offenbar so überwältigt von seinem Ruhm, dass er nicht nur seinen Fans und seiner Frau ("wife") dankte - sondern auch seiner Freundin ("girlfriend"). Der Spieler bemerkte den Fehler zwar sofort, versuchte sich zu korrigieren: "Äh, ich meine meine Frau, Entschuldigung, meine Frau!" Der Schaden war aber schon angerichtet. Blieb Anas nichts anderes, als seiner Frau noch ein paar kurzatmige Liebesschwüre hinterherzuschicken. "Ich liebe dich so sehr! Ich liebe dich von ganzem Herzen!"

VIDEO: Mohammed Anas just gave the greatest MoTM speech of all time, thanking both wife and girlfriend. (Via @clydegoal ) pic.twitter.com/gXJ4ZwOtdg

Ob es nun ein einfacher Versprecher war oder doch ein ungewolltes Geständnis - auf Twitter war dem Spieler der Spott jedenfalls sicher.

Good morning to Mohammed Anas, his wife and his girlfriend. — Boipelo. (@Boipz_M) 18. März 2017

Mohammed Anas scored two goals plus an own goal during his interview 🤣🤣🤣🤣 — Papago Rapz🕴🏿 (@RapitsiR) 18. März 2017

"And I appreciate my wife and my girlfriend... Sorry to say, I mean my wife, MY WIFE... I love so much" - Mohammed Anas 🙆🏽‍♂️😂😂😂😂😭 — Gastro (@Gastro_o) 17. März 2017

Mohammed Anas: " if the world knows that you have a wife and a girlfriend, its not cheating" pic.twitter.com/AXc9O47TYV — 21 Average (@AthiBakana21) 18. März 2017