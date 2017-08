Neymar wechselt zu Paris Saint-Germain

Neymar in Paris - am Freitagnachmittag hat sich der Fußballer erstmals für seinen neuen Klub Paris Saint-Germain gezeigt. Neymar, der 25-jährige Brasilianer, wurde im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert. Er hat in Paris einen Vertrag über fünf Jahre unterschrieben: O-Ton: "Nun, das ist alles eine Frage der Ambitionen. Die Ambitionen hier entsprechen dem, was ich will. Ich habe etwas Größeres gesucht, eine größere Herausforderung. Und mein Herz hat diese Entscheidung getroffen, mein Herz ließ mich den Ambitionen folgen. Deswegen bin ich heute hier, direkt vor Ihnen. Ich will mein Bestes geben, für den Klub, für das Team, um Titel zu gewinnen." Neymar war für die Rekord-Transfersumme von rund 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris gewechselt. Dort, in Barcelona, hatte er gemeinsam mit dem Argentinier Lionel Messi und mit Luis Suárez aus Uruguay ein Angriffstrio der Superlative gebildet. Neymar vermochte es allerdings nach Ansicht von Kritikern relativ selten, in dieser Konstellation individuell besonders zu glänzen.