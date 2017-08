Nürnberg und Bielefeld feiern Siege

Mit dem zweiten Sieg in Serie hat der 1. FC Nürnberg seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Die Franken gewannen am Sonntag im zweiten Saisonspiel 1:0 (0:0) beim Aufsteiger Jahn Regensburg und stehen vor den punktgleichen Mannschaften von Union Berlin und Arminia Bielefeld an der Spitze. Die Bielefelder siegten durch Treffer von Keanu Staude und Fabian Klos mit 2:1 (2:0) bei der SpVgg Greuther Fürth. Im dritten Sonntagsspiel sicherte sich Fortuna Düsseldorf mit 2:0 (1:0) bei Erzgebirge Aue den ersten Saisonsieg.



Mit der Partie FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden (20.30 Uhr) wird der zweite Spieltag am Montag beschlossen.