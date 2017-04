Bayern verpassen Heimsieg gegen Mainz nach Real-Pleite

Das war zu wenig! Nach dem K.o. in der Champions League hat der FC Bayern vor dem Pokal-Gipfel mit Borussia Dortmund eine weitere Enttäuschung hinnehmen müssen.

Beim 2:2 (1:2) in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 verhinderte Thiago (73. Minute) durch seinen Ausgleich wenigstens noch die erste Liga-Heimpleite seit über einem Jahr. Bojan Krkic (3.) und Daniel Brosinski (41./Foulelfmeter) hatten die Gäste bei einem Gegentor von Arjen Robben (16.) auf Siegkurs geschossen. Doch vier Tage nach dem 2:4 bei Real und vier Tage vor dem Halbfinale gegen Dortmund kam der deutsche Fußball-Meister durch eine Leistungssteigerung nach der Pause vor 75 000 Zuschauern wenigstens noch zu einem Remis.

«In der zweiten Halbzeit haben wir viel investiert. Um es aber komplett umzubiegen brauchst du auch ein Quäntchen Glück. Dementsprechend sind wir nicht zufrieden», sagte Thomas Müller, der die Bayern erstmals in einem Pflichtspiel als Kapitän anführte. Die Münchner bleiben natürlich klar auf Meisterkurs, Mainz holt sich einen wichtigen Zähler für den Klassenverbleib. «Ein absoluter Bigpoint im Abstiegskampf», sagte Manager Rouven Schröder. Sein Team kletterte auf Rang 13.

Zwar hatte Bayern-Coach Carlo Ancelotti sein Ensemble im Training «in guter Verfassung gesehen», doch davon war gegen Mainz lange nichts zu erkennen. Die Münchner waren noch gar nicht richtig auf dem Platz, da hieß es schon 0:1. Bojan war nach einer bayerischen Fehlerkette mit Arturo Vidal als Endstation der Nutznießer. Der frühere Barça-, Milan- und Ajax-Profi traf zum ersten Mal für die Rheinhessen, die am 2. März 2016 als letzter Bundesligist in der Arena gewonnen hatten.

Nach einer guten Viertelstunde glichen die Münchner aus - durch einen Konter! Franck Ribéry steckte den Ball auf dem linken Flügel zu Robben durch und der Niederländer schloss cool ab. Wer nun dachte, der FC Bayern würde durchstarten und das Spiel in gewohnt dominanter Art an sich reißen, wurde schnell eines besseren belehrt. Die Bayern leisteten sich Missverständnisse und Ungenauigkeiten, richtiger Spielfluss kam nicht auf. Und in der Defensive gab es in Abwesenheit der angeschlagenen Javi Martínez und Jérôme Boateng reichlich Fehler.

Nach einem Foul von Joshua Kimmich, der schon nach 17 Minuten für den verletzten David Alaba eingewechselt wurde, an Yoshinori Muto gab es Strafstoß für Mainz. Zwar berührte Ulreich noch mit der Hand Broskinskis Elfmeter-Versuch, aber der Ball war trotzdem drin. «Wir müssen hier einfach gewinnen. Das ist das Enttäuschende», sagte Ulreich. Alaba erlitt eine Kapselzerrung im linken Knie, sein Einsatz am Mittwoch ist offen.

Der Rekordmeister kehrte nach dem Seitenwechsel mit mehr Schwung auf den Arena-Rasen zurück. Jannik Huth, der trotz der Genesung der etatmäßigen Nummer 1 Jonas Lössl weiter im Tor blieb, rettete stark gegen Thiago (46.). Auch gegen Kingsley Coman (62.) war der 23-Jährige zur Stelle.

München erhöhte nun den Druck. Ein Kopfball von Kimmich landete am Außennetz (69.), ein 16-Meter-Schuss von Thiago war dann drin. «In der zweiten Halbzeit waren wir kompakter, haben auch besser gespielt und konnten zum Glück ausgleichen», sagte Trainer Carlo Ancelotti.

Danach drängten die Bayern auf den Siegtreffer, ein Alonso-Kopfball ging in der Nachspielzeit knapp vorbei. Mainz stemmte sich mit aller Kraft gegen eine Niederlage - und wurde belohnt. «Ein Punkt ist auf jeden Fall ein schöner Erfolg», sagte Gäste-Coach Martin Schmidt.