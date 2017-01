Der FC Arsenal hat trotz Mesut Özils Erkrankung den dritten Tabellenplatz zurückerobert. Im Londoner Derby gegen Crystal Palace siegten die "Gunners" 2:0. In der 17. Minute traf Olivier Giroud zur Führung.



Der französische Mittelstürmer läutete das Jahr 2017 gebührend ein, indem er ein sagenhaftes Tor mit der Hacke erzielte. Er zirkelte den hinter ihm fliegenden Ball in vollem Lauf aus etwa elf Metern mit der Hacke ins Tor.

Olivier Giroud macht es Henrikh Mkhitaryan gleich

Einen ähnlich spektakulären Treffer hatte vor kurzem Henrikh Mkhitaryan für Manchester United erzielt. Für Arsenal traf noch Alex Iwobi (56.). Özil stand nicht im Kader der Londoner, Shkodran Mustafi gehörte nach seiner Muskelverletzung erstmals seit drei Wochen wieder zum Aufgbot, kam aber nicht zum Einsatz.

Arsenals Lokalrivale Tottenham Hotspur gewann mit 4:1 (3:0) beim FC Watford und überholte damit in der Tabelle ebenfalls Manchester City nach deren 0:1 in Liverpool. Die englischen Nationalspieler Harry Kane (27./33. Minute) und Dele Alli (41./46.) erzielten die Tore für die Spurs. Younes Kaboul (90.+3) konnte nur noch verkürzen. Am kommenden Mittwoch steht für Tottenham das Topspiel gegen Tabellenführer FC Chelsea an der heimischen White Hart Lane an.