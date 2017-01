Historische Pleite für Pep Guardiola: "Du wirst am Morgen entlassen"

Manchester City hat in der englischen Premier League den vorübergehenden Sprung auf Rang drei verpasst. Das Team des Ex-Bayern-Trainers Pep Guardiola verlor am Sonntag deutlich mit 0:4 (0:1) beim Tabellensiebten FC Everton und ist zunächst weiter Fünfter. Der Rückstand auf Tabellenführer FC Chelsea beträgt bereits zehn Punkte. Für die Citizens war es am 21. Spieltag die fünfte Saisonniederlage in der englischen Fußball-Meisterschaft. Der Belgier Romelu Lukaku (34. Minute), Kevin Mirallas (47.), Tom Davies (79.) und Ademola Lookman (90.+4) trafen zum verdienten Sieg für die Gastgeber. City musste auf den verletzten deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan verzichten, der Ex-Schalker Leroy Sané war nur Ersatz.

Pep Guardiola: Seine höchste Niederlage als Trainer

Die Pleite bedeutet für Pep Guardiola die höchste Niederlage in seiner Karriere als Profitrainer. Die englische Presse geht deshalb auch gewohnt hart mit dem Katalanen ins Gericht - die Stimmen:

Daily Star: "Die Toffees blamieren Pep Guardiolas Team im Goodison Park. Guardiola schaute beim zweiten Tor für Everton durch Kevin Mirallas in den Himmel, als würde er träumen. Guardiolas Team wurde nicht nur geschlagen, es wurde beschämt."

Daily Mail: "Guardiola erleidet die heftigste Liga-Niederlage überhaupt, als Everton viermal gegen ein gebeuteltes City trifft. Guardiola schien in Trance zu sein. Wie ein Mann, der sich in einer Phase des Schocks befindet. Ein Everton-Team voller Energie, jugendlichem Überschwang und einer Überzeugung, Verwüstung anzurichten, fügte Guardiola einen 90-minütigen Albtraum zu."

Guardian: " Für Pep Guardiola ist es der unbestrittene Tiefpunkt in seiner Zeit in der Premier League. Manchester wurde im Goodison Park demontiert und zerstört. 'Du wirst am Morgen entlassen', schallte es durch das alte Stadion und einer der meist verehrten Trainer im Fußball erlitt eine erniedrigende und entschiedene Niederlage."

Telegraph: "Tom Davies stellt ein langsames und wirkungslos City bloß und hilft mit, Pep Guardiola seine heftigste Liga-Niederlage zuzufügen. Es war eine leblose und vorhersehbare Vorstellung Citys. Eine, die wir schon zu oft gesehen haben."