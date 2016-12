Der FC Arsenal hat mit dem deutschen Fußball- Nationalspieler Mesut Özil am traditionellen Boxing Day in England einen Arbeitssieg gefeiert. Nach zuletzt zwei Niederlagen gewann Arsenal in der Premier League mit 1:0 (0:0) gegen West Bromwich Albion, liegt in der Tabelle aber weiter neun Punkte hinter Spitzenreiter FC Chelsea.

Die "Blues" schlugen den AFC Bournemouth mit 3:0 (1:0) und stellten mit dem zwölften Ligasieg in Serie einen Vereinsrekord auf. Pedro (24./90.+4 Minute) und Eden Hazard (49./Foulelfmeter) erzielten die Tore für Chelsea, bei denen die Stammspieler Diego Costa und N'Golo Kanté gelb-gesperrt fehlten.

Manchester United: Ibrahimovic trifft und legt auf

Manchester United feierte gegen den AFC Sunderland bereits den vierten Liga-Erfolg in Serie. Die Mannschaft von Trainer José Mourinho siegte im Old Trafford mit 3:1 (1:0) gegen das Team des ehemaligen United-Trainers David Moyes. Für Manchester trafen Daley Blind (39.), Zlatan Ibrahimovic (82.) und der ehemalige Dortmunder Henrich Mchitarjan mit einem sehenswerten Hackentor nach Vorlage von Ibrahimovic (87.). Der deutsche Nationalspieler Bastian Schweinsteiger stand erneut nicht im Kader.

Der abstiegsgefährdete Meister Leicester City unterlag dem FC Everton 0:2 (0:0) und liegt nur noch drei Punkte vor den Abstiegsrängen. Die "Foxes" mussten neben dem Deutschen Robert Huth und Ex-Schalker Christian Fuchs auch den gesperrten Stürmerstar Jamie Vardy ersetzen. Für Everton trafen Kevin Mirallas (51.) und Romelu Lukaku (90.+1).