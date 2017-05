Dänischer Club ärgert sich über van der Vaart: "Nicht genug für unser Geld bekommen"

Im August waren noch alle happy: Als Rafael van der Vaarts Wechsel zum dänischen Erstligisten FC Midtjylland bekannt wurde, freute sich nicht nur die Freundin des ehemaligen HSV-Spielers - die holländische Handball-Nationalspielerin Estevana Polman steht bei einem Klub in der nur 80 Kilometer entfernten Stadt Esbjerg unter Vertrag. Gefreut hatten sich aber vor allem auch die Fans und Verantwortlichen des FC Midtjylland. Schließlich hatten sie mit van der Vaart einen Spieler geholt, der zuvor in weitaus renommierteren Ligen unterwegs war.

Offenbar kann der 34-Jährige die in ihn gesetzten Erwartungen jedoch nicht erfüllen. Von Sportdirektor Claus Steinlein war nun klare Kritik an der Leistung des Spielers zu hören. "Es ist offensichtlich, dass beide, Rafa und Midtjylland, sich mehr erhofft hatten", sagte er der Zeitung "Ekstra Bladet". "Wir sind ein Risiko eingegangen, als wir ihn geholt haben, seine Fitness reichte nicht für mehr. Wie es im Moment aussieht, haben wir nicht genug für unser Geld bekommen."

Zwei Tore, eine Vorlage

In der laufenden Saison der dänischen Superliga kam van der Vaart nur zwölfmal zum Einsatz, dabei sprangen zwei Tore und eine Vorlage heraus. Der Spieler soll rund eine Million Euro pro Jahr verdienen. Sein Vertrag läuft noch bis 2018, in diesem Jahr stand er bisher nur in einer von zwölf Partien auf dem Platz.

Vor dem Wechsel hatte van der Vaart beim spanischen Erstligisten Betis Sevilla unter Vertrag gestanden, dort sportlich jedoch keine Rolle mehr gespielt. Beim FC Midtjylland hatte man auch gehofft, dass der Routinier die jungen Spieler des Vereins mit seiner Erfahrung unterstützten könnte. Van der Vaart hatte in der Vergangenheit unter anderem für Real Madrid, Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur gespielt. Der FC Midtjylland wurde in der Saison 2014/2015 Meister der dänischen Superliga und wollte den Erfolg in dieser Saison wiederholen, liegt derzeit aber abgeschlagen auf Platz fünf der Tabelle.