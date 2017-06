So meisterlich feiert Real Madrid seinen Champions-League-Sieg

Grandiose Meisterfeier in Madrid. Die frischgebackenen Champions League Gewinner von Real ließen sich nach ihrem souveränen 4:1 Final Sieg gegen Juventus Turin entsprechend feiern. Kein Wunder denn sie haben historisches geschafft: als erste Mannschaft überhaupt konnten sie den Titel verteidigen. Insgesamt schraubten sie damit die Titelsammlung von Real Madrid in der Champions League auf sagenhafte 12 Siege. Vom Rathaus aus ging es mit dem Henkelpokal und Kapitän Sergio Ramos in der ersten Reihe im offenen Bus in Richtung Bernabeu Stadion. Tausende Fans säumten die Straßen und feierten die Stars rund um Cristiano Ronaldo, der Real mit seinen Toren fast im Alleingang ins Finale geschossen hatte. Und im Stadion dann wurde den Anhängern eine grandiose und aufwendige Abschlussfeier geboten. Im Mittelpunkt dann auch der Meistertrainer Zinedine Zidane. Denn in seiner zweiten Saison als Cheftrainer der Königlichen ist es ihm gelungen, mit der Titelverteidigung in der Champions League nach den ganz großen Sternen zu greifen und schon jetzt Teil der fußballerischen Geschichtsbücher geworden zu sein.