Rooney bleibt auch unter Allardyce England-Kapitän

Wayne Rooney bleibt auch unter dem neuen Trainer Sam Allardyce Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft.

«Wayne war ein hervorragender Kapitän für England. Die Art und Weise, wie er diese Rolle ausgefüllt hat, hat es mir leicht gemacht, ihn zu fragen, ob er weitermachen will, sagte Allardyce auf der Homepage des englischen Verbandes FA. Rooney hatte die Spielführerbinde 2014 von Steven Gerrard übernommen.

Allardyce hatte nach dem EM-Aus im Achtelfinale gegen Island die Nachfolge von Roy Hodgson angetreten und bei seiner Vorstellung die Kapitänsfrage zunächst offen gelassen. Sein Debüt als Nationaltrainer gibt Allardyce am Sonntag in der WM-Qualifikation in der Slowakei. «Wayne ist der erfahrenste Spieler im Kader und genießt den höchsten Respekt seiner Mitspieler», sagte Allardyce über den 30-Jährigen und sprach von einer «richtigen Wahl, das Team zu führen». Rooney wird sich auf einer Pressekonferenz äußern.