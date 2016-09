St. Pauli verlässt Tabellenende - Union Berlin siegt 4:0

Dank eines Last-Minute-Tores hat der FC St. Pauli den ersten Saisonerfolg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Der 1. FC Union Berlin hat am vierten Spieltag den ersten Saisonsieg gefeiert.

Cenk Sahin erzielte am Samstag in der 90. Minute den Siegtreffer zum 2:1 (1:0) der Hanseaten gegen Arminia Bielefeld. Vor 29 546 Zuschauern am ausverkauften Millerntor hatte Aziz Bouhaddouz (38.) die Gastgeber in Führung gebracht. Sebastian Schuppan (50.) traf für die Ostwestfalen per Freistoß zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Bitter für die Hamburger war der frühe Ausfall von Kapitän Sören Gonther mit einer Knieverletzung in der siebten Minute. Arminia wartet auch nach dem vierten Spieltag auf den ersten Sieg.

Der Hauptstadt-Club bezwang am Samstag den Karlsruher SC nach starker Leistung mit 4:0 (2:0) und ist somit seit nunmehr neun Heimspielen gegen die Badener unbesiegt. Die Tore vor 19 356 Zuschauern im Stadion erzielten Damir Kreilach (22.), Collin Quaner (44./76.) und Steven Skrzybski (61./Foulelfmeter). Die Berliner verbesserten sich mit nun fünf Zählern vorerst auf Platz sieben. Der KSC wartet weiter auf den ersten dreifachen Punktgewinn der Spielzeit und rutschte in die untere Tabellenregion ab.