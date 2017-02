Warum Darmstadt 98 auf Barack Obama wartet

Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98 hat auf Twitter einen ganz besonderen Follower: Ex-US-Präsident Barack Obama. Und weil er sonst keinem anderen Fußball-Klub in Europa folgt, lädt Darmstadts US-Stürmer Terrence Boyd Obama gleich mal zu einem Spiel ein: "Lieber Barack Obama, wir haben gehört, dass Sie uns als einzigen europäischen Klub auf Twitter folgen. Für uns bei Darmstadt 98 ist das natürlich eine sehr große Ehre. Da Sie jetzt natürlich ein bisschen mehr Zeit haben, würden wir Sie gerne zu einem Spiel der Lilien ans Böllenfalltor einladen. Das passende Trikot haben wir auch schon bereitgestellt. See you at the 'Bölle'!"

Um sicherzugehen, Bundesliga-Fußball zu sehen, muss Obama sich aber beeilen. Trotz eines Sieges über Borussia Dortmund ist Darmstadt 98 letzter in der Tabelle. Der Abstieg droht.