Detonationen am BVB-Bus - Marc Bartra verletzt - Spiel abgesagt

Nach drei Explosionen am Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ist das Champions-League-Spiel am Abend gegen AS Monaco abgesagt worden. Die Partie soll am Mittwoch um 18.45 Uhr bachgeholt werden. Kurz nach der Abfahrt des Fußball-Bundesligisten vom Hotel zum Stadion waren in der Nähe des Mannschaftsbusses Sprengsätze explodiert. Das teilte die Polizei in Dortmund mit. Der BVB-Bus wurde an mehreren Stellen beschädigt. BVB-Profi Marc Bartra wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die weitere Entwicklung im stern-Ticker:

+++ 21.03 Uhr: Blick auf den Schäden am BVB-Bus +++

As fotos da situação do ônibus apos as explosões. Sim gente é no plural. Explosões. Lembrando as atualizações no instagram stories #bvbasm #borussiadortmund #championsleague #ucl Ein Beitrag geteilt von Marco Reus #TeamGötzeus (@cinho_woody) am 11. Apr 2017 um 12:01 Uhr





+++ 21.02 Uhr: Einzelheiten zur Tat weiter unklar +++

Was genau am Abend in Dortmund ereignet hat, ist weiterhin unklar. Klar ist zur Stunde, dass sich in der Nähe des BVB-Busses bei der Abfahrt im Stadtteil Höchsten zum Stadion drei Explosionen ereignet haben. Dabei wurde der Bus erheblich beschädigt, Marc Bartra wurde an der Hand verletzt und wird im Krankenhaus behandelt. Das Spiel wurde gegen AS Monaco wurde abgesagt und auf morgen, 18.45 Uhr verschoben. Ob es sich um ein gezieltes Attentat auf den BVB handelt ist, ist völlig unklar. Die Polizei bittet, sich auch in den sozialen Medien mit Gerüchten und Vermutungen zurückzuhalten.

+++ 20.57 Uhr: Mannschaft wird bewacht +++

Fotos zeigen, dass die Mannschaft von Borussia Dortmund von bewaffneten Polizisten bewacht werden. Die Spieler befinden sich inzwischen im Mannschaftshotel. Ob es sich bei dem Vorfall um einen gezielten Anschlag gehandelt hat, ist im Moment noch unklar.

+++ 20.44 Uhr: Zuschauer gehen besonnen nach Hause +++

Vielen Dank für den bisherigen ruhigen und besonnenen Abmarsch aus dem Stadion! #Vorbildlich #Danke #Dortmund — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 11. April 2017