Sportler und Prominente geben ihren Followern in den sozialen Medien gerne die Chance, Fragen an sie zu stellen. So direkt wie heute konnte man wohl noch nie mit seinem Idol kommunizieren. Auch Toni Kroos lud auf Twitter zur Fragerunde. Unter #asktoni konnten Fans und Follower den Real-Madrid-Star ausquetschen.



Und so beantwortete Kroos dann, wie sein Spanisch ist ("Nicht so gut, ich versuche, besser zu werden"), welcher sein Lieblingsfilm ist ("Gesetz der Rache") oder was er von seinem Teamkollegen Luka Modric hält ("Großartiger Spieler"). Doch neben den ganzen Fans schaltete sich plötzlich auch Bruder Felix in die Fragestunde ein.

"Wie schaffst du es immer so gut auszusehen", fragte Felix Kroos, der in der zweiten Bundesliga bei Union Berlin als Profi spielt.

@ToniKroos wie schaffst du es immer so gut auszusehen ? #asktoni 🤔 — Felix Kroos (@felixkroos18) 29. August 2016





Bruder Toni hatte eine schlagfertige Antwort parat - und schrieb schlicht: "Kannst du nicht lernen".

Kannst du nicht lernen 😋😂 https://t.co/PuHeZHiVgq — Toni Kroos (@ToniKroos) 29. August 2016





Toni Kroos weilt gerade mit der Nationalmannschaft in Deutschland. Am Mittwoch spielt das DFB-Team gegen Finnland, am Sonntag steht das WM-Quali-Spiel gegen Norwegen an.