Toni Kroos führt Real Madrid zum Sieg gegen Neapel

Real Madrid ist der Titelverteidiger in der Champions League. In der spanischen Liga führen sie die Tabelle an. Der Erfolg des "weißen Balletts" ist vor allem der individuellen Klasse von Weltklasse-Spielern im Kader wie etwa Cristiano Ronaldo, Gareth Bale oder Toni Kroos zu verdanken. Letzterer brachte sein Team gegen Napoli mit einem präzisen Flachschuss auf die Siegerstraße Richtung Viertelfinale.

Der spanische Fußball-Rekordmeister drehte im Achtelfinal-Hinspiel gegen den SSC Neapel einen 0:1-Rückstand noch in einen 3:1 (1:1)-Heimsieg und verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 7. März. Lorenzo Insigne hatte die Italiener mit seinem Tor in der 8. Minute von der Überraschung träumen lassen. Doch Karim Benzema (18.), Weltmeister Kroos (49.) und Casemiro (54.) stellten den Sieg der Königlichen sicher.

Real Madrids Keylor Navas mit fatalem Stellungsspiel

Die Partie begann für die Hausherren mit einem Tiefschlag. Nach gutem Beginn lag Real plötzlich hinten, als Insigne einen Fehler von Keeper Keylor Navas bestrafte. Marek Hamsik hatte den Torjäger steil geschickt, dieser sah, dass Navas schlecht vor seinem Gehäuse positioniert war und schoss aus knapp 35 Metern ein.

Doch die Gastgeber reagierten prompt, drängten mit Macht auf den schnellen Ausgleich. Eine herrliche Außenrist-Flanke des früheren Leverkuseners Daniel Carvajal drückte Benzema mit dem Kopf zum 1:1 ins Netz. Auch danach war Real das bessere Team, hätte schon zur Pause führen können. Doch Cristiano Ronaldo, Luka Modric und Benzema ließen gute Gelegenheiten ungenutzt.

Cristiano Ronaldo uneigennützig auf Toni Kroos

Das änderte sich kurz nach Wiederbeginn. Ronaldo tanzte sich bis zur Grundlinie durch und bediente Kroos, der von der Strafraumgrenze per Direktabnahme flach ins rechte Eck traf. Als kurz danach Casemiro mit einem herrlichen Volleyschuss aus 24 Metern sogar auf 3:1 erhöhte, drohte Neapel ein Debakel.

Doch die Gäste fanden zurück ins Spiel. Der Belgier Dries Mertens hatte sogar das 2:3 auf dem Fuß und hätte es damit noch einmal richtig spannend machen können, doch sein Schuss verfehlte das Ziel (68.). Einem Treffer von José Callejon wurde zehn Minuten vor dem Ende wegen einer klaren Abseitsposition die Anerkennung versagt. So blieb es beim verdienten Sieg für die Madrilenen, die als erstes Team in der Geschichte der Champions League ihren Titel erfolgreich verteidigen wollen.