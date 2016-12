Zugegeben, die Bundesliga wird kaum berücksichtigt. Dabei werden auch in der höchsten deutschen Fußball-Liga begeisternde Treffer erzielt. Aber was soll's: Dafür gibt es jede Menge Treffer, die man vielleicht noch nicht gesehen hat.



Das Video "Best Goals of the Year 2016" zeigt eine unfassbare Ansammlung an sehenswerten Toren - in erster Linie erzielt von den Topstars aus der spanischen, englischen und italienischen Liga. Geschossen im zu Ende gehenden Kalenderjahr (also saisonübergreifend). Aber auch die schönsten Tore der Europameisterschaft in Frankreich, aus Brasilien und Argentinien und einzelne Perlen aus weiteren Ligen in aller Welt sind dabei.



100 Tore ohne Schnick und ohne Schnack Ein Genuss für jeden Fußballfan. Einfach zurücklehnen und entspannen!