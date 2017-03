Die lustigsten Tweets von denen, die bei Barcelona zu früh abgeschaltet haben

Was für eine Champions-League-Nacht. Aus deutscher Perspektive natürlich das deutliche 4:0 des BVB gegen Benfica Lissabon. Dortmund konnte sich mit seiner überzeugenden Leistung den Einzug ins Viertelfinale sichern. An einem normalen Abend wäre das auch die Topnews gewesen, doch die Schlagzeilen sicherte sich der FC Barcelona, der einen 0:4 Rückstand aus dem Hinspiel wettmachte und 6:1 gegen Paris St.Germain gewann. Die letzten drei Treffer fielen kurz vor Schluss, sehr zur Verwunderung auch von BVB-Trainer Thomas Tuchel: "Wir sind heute völlig euphorisiert in die Trainerkabine gekommen, nach dem 4:0 vom Platz. und ich dachte es steht 4:1, sehen dann es steht 5:1, noch zwei Minuten, standen wir alle da, als wären wir plötzlich selber involviert und selber total in Feierlaune und konnten da die letzten zwei Minuten verfolgen am Fernseher. Und plötzlich standen alle mit drin, und haben geguckt, und jeder, der in die Kabine kam, jeder hatte sofort so das Gefühl: 'Oh, ich glaub die schießen noch eins'. Als es dann passiert ist, war das Wahnsinn. Wir dachten eigentlich die spektakuläre Nachricht sind heute, aber leider war das dagegen wieder mal langweilig. Wenn das einer schaffen kann, dann wohl Barcelona." Neben Barcelona und Dortmund konnte sich auch der FC Bayern und Real Madrid für's Viertelfinale qualifizieren.