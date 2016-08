Manchmal kann der Sport auch eine Schule für's Leben sein. Lektion eins konnte hier bestaunt werden. Erteilt wurde sie kürzlich beim Junior World Challenge in Tokio. Sie lautet: Nur einer kann gewinnen. Und zwar mit 1:0 im Finale. Gesiegt hat die U-12 Mannschaft aus Barcelona gegen das japanische Team von Omiya Ardija. Doch die japanischen Jungs nahmen die Niederlage alles andere als gelassen. Darauf folgte dann fast unmittelbar die Lektion Nummer zwei. Denn wirklich große Sportsfreunde spenden auch in der Euphorie des Erfolgs dem niedergeschlagenen Gegner erleichternden Trost - trotz aller Konkurrenz zuvor in der Partie. Daher: Eine schöne Geste des Fair Play, die man sich gar nicht oft genug ansehen kann. So betrachtet, haben die Kids vom FC Barcelona durchaus etwas, das sich selbst die Stars der ersten Mannschaft gerne mal abschauen können.