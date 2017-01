Das Verschwinden des HSV-Mitarbeiters Timo Kraus bleibt rätselhaft. Die Polizei sucht weiterhin nach dem 44 Jahre alte Merchandising-Chef des Fußball-Bundesligisten, der am Samstag nach einer Party an den Landungsbrücken am Hafen spurlos verschwand. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, setzte die Polizei bei ihrer Suche am Dienstagnachmittag einen Spurhund an, der am Museumsschiff "Rickmer Rickmers" im Hamburger Hafen anschlug. "Damit bestätigen sich die Angaben der Zeugen, dass Herr Kraus hier gewesen sein muss", sagte ein Mitarbeiter der Kripo zu "Bild". In dem Bereich des Schiffes war auch das Handy des 44-Jährigen zum letzten Mal geortet worden.

Die Suche konzentriert sich auch auf einen Taxifahrer, in dessen Fahrzeug Kraus gegen 23.30 Uhr gestiegen sein soll. Die Fahrt sollte von den Hamburger Landungsbrücken in seinen Heimatort Buchholz in der Nordheide führen. Dort ist er aber nicht angekommen. Der "Mopo" zufolge ließ sich Kraus, nachdem er am Hamburger Hauptbahnhof angekommen war, wieder zurück an den Hafen bringen. Die Polizei appelliert an den Taxifahrer, sich als Zeuge zu melden.

Timo Kraus ist etwa 183 cm groß, hat eine Halbglatze mit kurzem, dunklem Haar und trägt einen Vollbart sowie eine Brille. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war er bekleidet mit einer beigefarbenen Jacke mit Fellkragen der Marke Adidas, einer roten Mütze, einem grauen Pullover mit HSV-Aufdruck, einer blauen Jeans und schwarzen Adidas Stiefeln.