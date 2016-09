Erstklassige Taktik, "wenig zugelassen", keine Tore: Professioneller Fußball kann sehr schwerfällig sein - vor allem für die Zuschauer. Trotzdem: Irgendwo auf dieser Welt findet immer ein Fußballfest statt. Vor allem dann, wenn eine Weltmeisterschaft auch von den sogenannten "Kleinen" alles abverlangt.

So geschehen in der vergangenen Nacht in Guatemala City. Dort trat Gastgeber Guatemala, die Nr. 82 der Weltrangliste, gegen die Nummer 156, die Inselgruppe St. Vincent und Grenadinen, an. Beide Mannschaften haben sich noch nie für eine WM qualifizieren können - und man muss leider sagen, dass das auch so bleiben wird. Schade, denn die beiden schafften ein grandioses 9:3 - in Worten: neun zu drei -, an dem freilich die Insel-Fußballer deutlich weniger Spaß hatten als die Guatemalteken.

Guatemala trifft im Minutentakt

Dabei machten die wackeren Kicker von St. Vincent und den Grenadinen wohl eines der besten Spiele ihrer Geschichte. Sie gingen sogar dank des umjubelten 1:0 durch Oalex Anderson in der zehnten Minute in Führung. Doch damit hatten sie den "Giganten" geärgert. Guatemala drehte das Spiel innerhalb einer guten Viertelstunde auf 3:1, ehe Anderson die Insel-Auswahl nochmal auf 2:3 heranbrachte.

Mit dem 4:2 noch vor der Pause war der Widerstand aber gebrochen. In der zweiten Halbzeit ging es Schlag auf Schlag - bis zum 9:2 acht Minuten vor Schluss. Vor allem Stürmer Carlos Ruiz von Municipal Guatemala City tat sich mit fünf Treffern hervor. Das 3:9 durch Nazir McBernette war wirklich nur noch Ergebnis-Kosmetik.





Trotzdem wieder nicht bei der WM

Für Guatemala kam der Sieg leider zu spät. In der Gruppe setzten sich die USA und Trinidad und Tobago durch und zogen in die fünfte und entscheidende Qualifikationsrunde für die WM ein. Immerhin war es einer der höchsten Siege für los Chapines. Deren Rekordsieg aber liegt schon lange, sehr lange zurück: 10:1 gegen Honduras - am 14. September 1921.