Wolfsburg schlägt Braunschweig dank eines umstrittenen Elfmeters

Der VfL Wolfsburg kann erst einmal durchatmen: Im Hinspiel der Bundesliga-Relegation gewannen die "Wölfe" mit 1:0 gegen Eintracht Braunschweig. Den entscheidenden Treffer erzielte Mario Gomez per Handelfmeter (35.). Schiedsrichter Sascha Stegemann hatte auf Handspiel entschieden, nachdem Yunus Malli den Braunschweiger Gustav Valsvik aus kurzer Distanz am Arm getroffen hatte, und auf den Punkt gezeigt. Am kommenden Montagabend findet das Rückspiel in Braunschweig statt.