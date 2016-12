Der FC St. Pauli bleibt zum Abschluss der Hinrunde das dritte Spiel in Serie unbesiegt. Die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen trennte sich vom VfL Bochum 1:1 (0:1). Überschattet wurde das Spiel von der schweren Verletzung von St.-Pauli-Profi Daniel Buballa. Der 26-Jährige musste nach einem Zusammenprall mit Bochums Torhüter Manuel Riemann in der 14. Minute mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus gebracht werden.

FC St. Pauli mit besseren Chancen

Die Hamburger hatten zunächst die besseren Chancen. Stürmer Aziz Bouhaddouz traf in der 3. Minute die Latte. Durch einen Schuss von Peniel Mlapa gingen die Gäste in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Von der 28. Minute an musste Bochum in Unterzahl agieren, weil Timo Perthel wegen groben Foulspiels die Rote Karte sah. Die Hamburger bestimmten fortan das Spiel und glichen durch Bouhaddouz in der 76.

Minute aus.



Braunschweig mit Problemen

Eintracht Braunschweig droht der Verlust der Tabellenführung in der 2. Liga. Der Spitzenreiter kam beim abstiegsgefährdeten Karlsruher SC nur zu einem 0:0 und kann am Sonntag noch von den Verfolgern VfB Stuttgart und Hannover 96 überholt werden. Vor 12.096 Zuschauern hatten die Braunschweiger erhebliche Mühe gegen den formverbesserten Tabellen-16., der durch den Punktgewinn auf keinen Fall als Letzter überwintert. Die beste Chance des Spiels bot sich Braunschweig in der 69. Minute, doch Saulo Decarli traf mit einem Freistoß nur die Latte.