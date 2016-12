Hannover 96 hat die Herbstmeisterschaft in der 2. Fußball-Bundesliga mit einer Nullnummer gegen den SV Sandhausen verpasst. Der Club aus Niedersachsen konnte die Hilfe der Würzburger beim Sieg gegen Stuttgart nicht nutzen und geht als Tabellenzweiter in die Winterpause. Nachbar Eintracht Braunschweig bleibt mit zwei Punkten Vorsprung Spitzenreiter. Hannover war vor 30.296 Zuschauern vor allem nach der Pause drückend überlegen. Trotz eines Spiels auf ein Tor in der zweiten Halbzeit schaffte der Gastgeber keinen Treffer. Sandhausen verteidigte mit dem starken Torwart Marco Knaller tapfer, erkämpfte sich einen Punkt und rangiert auf Platz neun.

Stimmungsdämpfer für den VfB Stuttgart

Der Aufstiegsfavorit aus Schwaben geht mit einem kräftigen Stimmungsdämpfer in die Winterpause. Der Absteiger verpasste ebenfalls die Herbstmeisterschaft der 2. Bundesliga und rutschte durch das bittere 0:3 (0:2) bei den Würzburger Kickers auf den dritten Tabellenrang ab. Rico Benatelli (27.), Clemens Schoppenhauer (40.) und Nejmeddin Daghfous (79.) sorgten vor 12.475 Zuschauern in der ausverkauften Würzburger Arena für den verdienten Erfolg der Gastgeber. Stuttgart hatte am Montag schon mit 1:2 gegen Hannover 96 verloren. Die Kickers sind seit sechs Spielen ungeschlagen.



FC. St. Pauli behält die rote Laterne

Der FC St. Pauli bleibt zum Abschluss der Hinrunde das dritte Spiel in Serie unbesiegt. Die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen trennte sich vom VfL Bochum 1:1 (0:1). Überschattet wurde das Spiel von der schweren Verletzung von St.-Pauli-Profi Daniel Buballa. Der 26-Jährige musste nach einem Zusammenprall mit Bochums Torhüter Manuel Riemann in der 14. Minute mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Hamburger hatten zunächst die besseren Chancen. Stürmer Aziz Bouhaddouz traf in der 3. Minute die Latte. Durch einen Schuss von Peniel Mlapa gingen die Gäste in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Von der 28. Minute an musste Bochum in Unterzahl agieren, weil Timo Perthel wegen groben Foulspiels die Rote Karte sah. Die Hamburger bestimmten fortan das Spiel und glichen durch Bouhaddouz in der 76.

Minute aus.



Braunschweig mit Problemen

Eintracht Braunschweig drohte der Verlust der Tabellenführung in der 2. Liga. Der Spitzenreiter kam beim abstiegsgefährdeten Karlsruher SC nur zu einem 0:0 wurde aber dennoch nicht von den Verfolgern VfB Stuttgart und Hannover 96 überholt. Vor 12.096 Zuschauern hatten die Braunschweiger erhebliche Mühe gegen den formverbesserten Tabellen-16., der durch den Punktgewinn auf keinen Fall als Letzter überwintert. Die beste Chance des Spiels bot sich Braunschweig in der 69. Minute, doch Saulo Decarli traf mit einem Freistoß nur die Latte.