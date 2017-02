Schlierenzauer stürzt bei Skiflug-Quali schwer

Gregor Schlierenzauer ist in der Qualifikation zum Skiflug-Weltcup in Oberstdorf schwer gestürzt. Der viermalige Skiflug-Weltmeister aus Österreich kam nach der Landung bei 201 Metern zu Fall und blieb zunächst regungslos im Auslauf liegen. Schlierenzauer wurde sofort ärztlich versorgt und auf einer Trage aus dem Stadion gefahren.



Laut einer ersten Diagnose zog sich Schlierenzauer eine Verletzung am rechten Knie zu, wo er im Vorjahr am Kreuzband operiert worden war. Der 27-Jährige wurde zu einer eingehenden Untersuchung ins Krankenhaus in Immenstadt gebracht. Schlierenzauer war erst vor drei Wochen nach mehr als einem Jahr Pause in den Weltcup zurückgekehrt.