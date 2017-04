John Cena hat bewiesen, dass es beim Wrestling auch romantisch zugehen kann. Er ging nämlich mitten im Ring auf die Knie und machte seiner Freundin und WWE-Kollegin Nikki Bella einen Heiratsantrag. "Ich habe so lange gewartet, dich das zu fragen: Willst du mich heiraten?", fragte Cena Bella. Bellas Zwillingsschwester schrieb daraufhin begeistert auf Twitter: "Freudentränen! Für mich fühlte es sich immer so an, als wären sie schon verheiratet. Aber es zu sehen: Wow! Willkommen in der Familie, John Cena!"



John Cena und NIkki Bella kamen 2012 zusammen, nachdem die Scheidung von Cenas erster Frau durch war. Damals hatte er geschworen, nie wieder zu heiraten. Offenbar konnte Nikki Bella ihn umstimmen.