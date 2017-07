Das Fliegen nahm kein Ende im Indoor-Windkanal im spanischen Katalonien. Dabei stellten zwei Extremsportler einen neuen Rekord auf. Sie schwebten und flogen unglaubliche sieben Stunden, 15 Minuten und 13 Sekunden in der Röhre. Ohne Unterbrechung. Dabei wurden sie von mehreren Sportsfreunden unterstützt, die immer wieder mit in den Windkanal stiegen. Mit ihrem Dauerflug setzten die Indoor-Flieger neue Maßstäbe. Was auch von den anwesenden Offiziellen bestätigt wurde. Einfach war es nicht, sagt Rekordsportler Stef Millet: "Ich war ziemlich müde, als ich aus dem Tunnel kam. Es war schwierig zu gehen, aber nach ein paar Minuten waren die Muskeln wieder in Ordnung. Jetzt sind wir bereit, um zu feiern." Bei dem Rekordflug wurde auch Geld für einen guten Zweck gesammelt. Damit soll bedürftigen Familien geholfen werden.