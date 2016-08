Kerber eröffnet Titeljagd bei US Open

Mit einer Pflichtaufgabe gegen die Nummer 120 der Weltrangliste startet Angelique Kerber heute in die US Open.

Die Australian-Open-Siegerin und Olympia-Zweite trifft im zweiten Spiel (Beginn ca. 19.00 Uhr MESZ) auf dem Center Court auf Polona Hercog aus Slowenien. Insgesamt sind am ersten Tag des letzten Grand-Slam-Turniers der Tennis-Saison acht deutsche Profis im Einsatz. Ein Überblick über die Montags-Ansetzungen:

DIE DEUTSCHEN DAMEN:

Zehn Spielerinnen aus dem Aufgebot des Deutschen Tennis Bundes haben sich einen Platz im Hauptfeld gesichert. Sechs von ihnen sind heute im Einsatz. Im ersten Spiel des Tages (17.00 Uhr MESZ) darf Anna-Lena Friedsam aus Andernach gegen die Vorjahresfinalistin und damalige Halbfinal-Bezwingerin von Serena Williams, die Italienerin Roberta Vinci, auf den Center Court. Anschließend trifft Angelique Kerber im Arthur Ashe Stadium auf Polona Hercog aus Slowenien.

Aus deutscher Sicht versprechen auch die Auftritte von Andrea Petkovic und Sabine Lisicki Spannung. Petkovic geht gegen die Slowakin Kristina Kucova als Favoritin in die Partie. Die zuletzt kontinuierlich schwächelnde frühere Wimbledon-Finalistin Lisicki bekommt es mit der unbequemen Kasachin Julia Putinzewa zu tun. Mona Barthel aus Neumünster spielt gegen die Amerikanerin Christina McHale, die Hamburgerin Carina Witthöft gegen Misaki Doi aus Japan.

DIE DEUTSCHEN HERREN:

Acht deutsche Herren gehen bei der mit der Rekordsumme von 46,3 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung in Flushing Meadows an den Start. Die Partie des zuletzt verletzten Philipp Kohlschreiber und das deutsche Erstrunden-Duell zwischen Alexander Zverev und Daniel Brands stehen erst am Dienstag auf dem Programm. Vor einer schweren Aufgabe steht Dustin Brown (Winsen/Aller) in der Nacht zu Dienstag deutscher Zeit (1.00 Uhr MESZ) gegen den kanadischen Wimbledonfinalisten Milos Raonic. Der Hamburger Mischa Zverev strebt nach seinen drei Siegen in der Qualifikation gegen Pierre-Hugues Herbert aus Frankreich eine weitere Überraschung an.

DIE FAVORITEN:

Neben der Weltranglisten-Zweiten Kerber bestreitet heute auch die an Nummer drei gesetzte Spanierin Garbine Muguruza (gegen die belgische Qualifikantin Elise Mertens) ihre Auftaktpartie. Bei den Herren betritt der Spanier Rafael Nadal nach Kerber den Center Court für sein Erstrunden-Duell mit Denis Istomin aus Usbekistan. Unmittelbar nach der offiziellen Eröffnungsfeier (ca. 1.30 Uhr MESZ) trifft der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic im ersten Match der sogenannten Night Session auf den Polen Jerzy Janowicz.