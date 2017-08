Kleinwüchsiger ändert sein Leben radikal - für seine Tochter

Rich Wills hat ein großes Ziel: Der 47-Jährige will an den Sommer-Paralympics 2020 in Tokio teilnehmen. Seine Disziplin: Kraftdreikampf – eine Wettkampfsportart des Kraftsports. Der kleinwüchsige Brite aus Yorkshire in Nordengland arbeitet intensiv an seinem Ziel:

"Was mich während der harten Trainingseinheiten motiviert, ist, dass ich meine Tochter Cherry stolz machen will. Zu meinem Training gehören jede Menge Schmerz, Schweiß und Tränen – es war eine Menge harter Arbeit."

Bei einem Körpergewicht von gerade einmal 51 Kilogramm, trainiert Rich mit Gewichten bis zu 110 Kilogramm. Sein Trainer Nick Hewick zeigt sich beeindruckt.

"Richs Trainings-Moral ist unglaublich. Ich habe noch nie jemanden mit so viel Zielstrebigkeit erlebt, es 2020 nach Tokio schaffen zu wollen."

Der Sport, den Rich seit einem Jahr ausübt, hat sein Leben von Grund auf verändert. Der Auslöser ist seine Tochter Cherry.

"Was mich zum Gewichtheben animiert hat, war, dass ich die Paralympics mit meiner Tochter gesehen habe. Sie sah eine kleinwüchsige Frau – und erkannte, dass sie wie ich war und fragte: 'Daddy, glaubst du, dass du das auch kannst?' Zu dem Zeitpunkt hatte ich einige schwere Operationen hinter mir. Um ehrlich zu sein, war ich süchtig nach Schmerzmitteln, die ich jahrelang eingenommen hatte. Ich denke, dass es der Anstoß war, den ich brauchte, um etwas Positives mit meinem Leben anzufangen. Ich habe die Schmerzmittel abgesetzt, als meine Tochter im Urlaub war – habe einen kalten Entzug gemacht – und mit dem Gewichtheben begonnen."

Rich weiß, dass er es vielleicht nicht bis nach Tokio schafft. Doch wichtiger als die Teilnahme an den Paralympics ist ihm seine Vorbildfunktion.

"Das Beispiel, das ich Cherry geben will ist, dass alles möglich ist. Du kannst das Unerreichbare erreichen – wenn du es nur versuchst."