Leistungen aus der Pfleeversicerung

Mein Schwager lebt seit 60 Jahren in Griechenland. Bis 2002 war er auch in Deutschland krankenversichert. Seitdem zahlt er eine Anwartschaft. Er ist an Alzheimer erkrant und seine Frau benötigt dringend Hilfe. 9 Monate hat lang hat die Krankenkasse gezahlt, nachdem er eine Pflegestufe erhielt, doch dann hat die Kasse die Zahlungen eingestellt und fordert das gezahlte Geld zurück. Begründung: weil er nicht vollversichert sei, habe er keine Ansprüche. Stimmt das?