Es ist ein ungewöhnliches Rennen, das derzeit in den französischen Alpen ausgetragen wird. Bei dem Schlittenhunderennen La Grande Odyssee sind Härte und Ausdauer gefragt. Elf Tage lang treten die Hundegespanne gegeneinander an, insgesamt müssen mehr als 670 Kilometer zurückgelegt werden. Dabei muss ein beträchtlicher Höhenunterschied bewältigt werden - was es für die Hunde noch anstrengender macht. Bei dem Rennen sind rund 500 Schlittenhunde im Einsatz. Viele Streckenabschnitte müssen in der Dunkelheit und außerhalb der großen Skigebiete absolviert werden. Der Zieleinlauf ist für den 18. Januar geplant. Dann wird man auch wissen, wer der Gesamtsieger ist.