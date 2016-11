Am Ende konnte der alte und neue Weltmeister glücklich in die Kamera lächeln: Magnus Carlsen hat in New York seinen Titel verteidigt. Der Weg dahin war für den Norweger ein hartes Stück Arbeit. Er besiegte an seinem 26. Geburtstag den gleichaltrigen Sergej Karjakin in einem dramatischen Stichkampf über vier Partien mit verkürzter Bedenkzeit mit 3:1 Punkten. Die notwendigen Siege errang er im dritten und vierten Spiel.

Magnus Carlsen ist seit drei Jahren Weltmeister. Im November 2013 hatte der unkonventionelle Norweger, der in seiner Heimat wie ein Popstar verehrt wird, den Titel gegen den Inder Viswanathan Anand gewonnen.



Ein Porträt von Magnus Carlsen aus dem Jahr 2013 lesen Sie hier: "Anti-Nerd am Brett".



Die erste Titelverteidigung gelang ihm ebenfalls gegen Anand. Für seinen erneuten Triumph kassierte der norwegische Topstar 60 Prozent der WM-Börse, die 1,1 Millionen Dollar beträgt.

Russische Fans hoffen vergebens



Die zahlreichen Fans in Russland hatten bis zuletzt auf einen Überraschungssieg des Weltranglisten-Neunten Karjakin gehofft. In Moskau und anderen Städten drückten viele Anhänger dem Außenseiter beim Public Viewing die Daumen. Der gebürtige Ukrainer leistete starke Gegenwehr, hatte am Ende aber doch das Nachsehen. Damit muss die Schach-Nation Russland weiterhin auf den ersten Weltmeister seit 2008 warten.



Carlsen schaffte es mit 13 Jahren und Karjakin sogar schon mit 12 in den erlesenen Kreis der Schach-Großmeister. Erstmals in der langen WM-Geschichte saßen sich in New York zwei Spieler der Smartphone-Generation gegenüber.

Hochspannendes WM-Finale in New York

Die Tiebreak-Entscheidung war hochspannend und ließ an Dramatik nichts zu wünschen übrig. Nach einem Remis in der ersten Schnellpartie übernahm Carlsen im zweiten Match mit Weiß die Initiative, eroberte Material und hatte eine klare Gewinnstellung. Der Norweger versuchte, ein Mattnetz zu knüpfen, aber Karjakin bewies erneut seine große Zähigkeit. Mit nur wenigen Sekunden auf der Uhr opferte der Russe seine restlichen Figuren und führte eine Pattstellung herbei, so dass auch diese Partie remis endete.

Magnus Carlsen zunächst nicht in Bestform

Die meisten Experten sahen danach Karjakin psychologisch im Vorteil. Doch der Weltmeister, der bei dem fast dreiwöchigen WM-Zweikampf nicht immer seine Bestform abrufen konnte, schlug im dritten Spiel mit Schwarz auf schöne Weise zurück. Er gab im 30. Zug einen Bauern für Angriff, brach im Zentrum mit seinen Figuren durch und stellte unparierbare Drohungen auf. Karjakin musste kurz danach aufgeben. Mit einer brillanten Mattattacke in der vierten Partie stellte Carlsen dann den 3:1-Endstand sicher.

Die Verlängerung war notwendig geworden, weil es nach zwölf Partien mit normaler Bedenkzeit 6:6 gestanden hatte. Jeder der beiden Großmeister konnte eine Partie für sich entscheiden, zehn Begegnungen endeten remis.