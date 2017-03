Ekdals vorgezogener Muttertag - Gisdol soll verlängern

Hamburg - Markus Gisdol hat den Hamburger SV wieder zu einer kleinen Hausmacht gemacht. «Wir wollen das zur Festung ausbauen», kündigte Sportdirektor Jens Todt am Montag mit Blick auf die nächste Bundesliga-Partie am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach an.