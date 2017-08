Mayweather vs. McGregor: Irres Kräftemessen beim Wiegen

Der Hype um das Aufeinandertreffen zwischen dem US-Boxer Mayweather und dem irischen Mixed Martial Arts Kämpfer McGregor hält bereits seit Monaten an. Doch nun, mit dem offiziellen Wiegen vor dem Kampf geht die Show auf ihre Zielgerade. Und wie bei solchen Veranstaltungen üblich sparten beide Gegner nicht an Beleidigungen und großen Gesten. Der bisher ungeschlagene Box-Profi Mayweather brachte 69,3 Kilo auf die Wage. Der Ultimate Fighter McGregor war mit 67,8 Kilo etwas leichter. Aber vor allem ist der für sein loses Mundwerk bekannte Ire auch deutlich jünger. Es liegen rund 10 Jahre Unterschied zwischen den beiden Athleten. Doch bei dieser Veranstaltung scheint es vor allem um das Spektakel zu gehen und um das große Geld. Mayweather soll 200 Millionen Dollar Gage bekommen und McGregor rund 100 Millionen. Der Kampf findet in der Nacht zu Sonntag in Las Vegas statt.