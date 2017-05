MotoGP-Weltmeister kämpft nach schwerem Radunfall um sein Leben

Angst um Nicky Hayden: Am Mittwoch war der US-Amerikaner bei einer Radtour nahe Riccione an der Adria von einem Auto erfasst worden. Medienberichten zufolge war Hayden zunächst auf die Windschutzscheibe des Autos, dann auf den Asphalt geschleudert worden.

Schon bald nach dem Unfall wurde klar: Hayden hatte sich schwerste Verletzungen zugezogen. Erst wurde der ehemalige MotoGP-Champion in einem Krankenhaus nahe Rimini behandelt, dann in die Klinik nach Bufalini di Cesena verlegt – Intensivstation.



Fullscreen

Hayden soll sich bei dem Unfall ein schweres Polytrauma zugezogen haben: Sein Oberschenkel sei gebrochen, ebenso das Becken, zudem habe er schwere Hirnverletzungen davongetragen. Dies berichteten italienische Medien am Donnerstag.

Zustand von Nicky Hayden "äußerst ernst"

In dem ärztlichen Bericht, den das Krankenhaus von Cesena am Freitagmorgen verbreitete, heißt es: Haydens Verfassung sei "äußerst ernst“. "Die Situation ist stabil. Im Vergleich zum Vortag gibt es keine Veränderungen“, zitiert "La Gazzetta dello Sport“ aus dem Bericht. An seiner Seite sind in diesen Stunden seine Mutter Rose, sein Vater Earl, sein älterer Bruder Tommy und Haydens Verlobte Jacqueline.

Nicky Hayden ist 35 Jahre alt und stammt aus dem US-Bundesstaat Kentucky. Bekannt wurde er als Motorradrennfahrer in der MotoGP-Klasse. 2006 holte er den Weltmeistertitel. 2016 wechselte Hayden in die Superbike-WM.