Murray und del Potro bei US Open raus

New York - Der Weltranglisten-Zweite Andy Murray ist nach einer Fünf-Satz-Niederlage gegen den früheren Finalisten Kei Nishikori bei den US Open im Viertelfinale gescheitert. Der Tennis-Olympiasieger aus Großbritannien unterlag dem an Nummer sechs gesetzten Japaner nach knapp vier Stunden 6:1, 4:6, 6:4, 1:6, 5:7.