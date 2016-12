Der ehemalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach will nach der Bestätigung seiner Einjahressperre durch die FIFA seine verbliebenen Ämter in den internationalen Fußball-Gremien aufgeben.

Das teilte Niersbach mit. Er werde seine «persönliche Konsequenz» ziehen und trotz seines Mandats bis 2019 sofort aus dem FIFA-Council zurücktreten, erklärte der 66-Jährige. Sein Mandat im UEFA-Exekutivkomitee laufe ohnehin im Frühjahr 2017 aus.

Die Berufungskommission des Fußball-Weltverbandes FIFA hatte zuvor Niersbachs Einspruch gegen seine Sperre abgelehnt. Der frühere Topfunktionär bleibt daher wegen seines Verhaltens in der Affäre um die WM 2006 bis zum Juli 2017 gesperrt. «Die Entscheidung trifft mich sehr hart», sagte Niersbach. «Denn ich bleibe bei meiner Bewertung, dass das Urteil der Ethik-Kommission völlig überzogen ist.» Den Internationalen Sportgerichtshof CAS werde er nicht mehr anrufen.

Niersbach war bereits im November vergangenen Jahres als DFB-Chef zurückgetreten, seine Ämter in den internationalen Gremien hatte er aber zunächst behalten. Der neue DFB-Präsident Reinhard Grindel hat gute Chancen, für Niersbach im April in das UEFA-Exekutivkomitee gewählt zu werden. Auch den Platz im FIFA-Council strebt Grindel an. «Dieser Platz sollte angesichts der vielen wichtigen Themen nicht länger unbesetzt bleiben», erklärte Niersbach.

Sein Rückzug verdient laut des Deutschen Fußball-Bundes «Anerkennung und Respekt». Über den Schritt sei der Verband durch Niersbach telefonisch unterrichtet worden, sagten DFB-Präsident Reinhard Grindel sowie die Vizepräsidenten Reinhard Rauball und Rainer Koch laut einer Mitteilung. Man sei dankbar, dass Niersbach «den deutschen Fußball in den zurückliegenden Jahren auf internationaler Ebene mit hohem Engagement und fachlicher Kompetenz vertreten hat».