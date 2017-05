James mit Cleveland vor Einzug ins Halbfinale

Basketball-Superstar LeBron James hat die Cleveland Cavaliers zum dritten Sieg in der zweiten Runde der NBA-Playoffs geführt.

Der US-Amerikaner erzielte beim 115:94 (49:52) bei den Toronto Raptors 35 Punkte und war einmal mehr bester Scorer seines Teams. Bereits am Sonntag (Ortszeit) könnte der Titelverteidiger mit einem Sieg im vierten Match der «Best of Seven»-Serie ins Halbfinale der nordamerikanischen Profiliga einziehen.

Allerdings hatten die Cavs mit den Kanadiern lange Zeit deutlich mehr Probleme als in den Spielen zuvor. 79:77 führte Cleveland vor Beginn des vierten Viertels. Raptors-Star DeMar DeRozan überragte mit insgesamt 37 Punkten. Doch in der wichtigsten Phase des Spiels übernahm James wieder die Kontrolle und legte mit Kyle Korver (14 Punkte) mit einem 17:1-Lauf den Grundstein für den am Ende ungefährdeten 115:94-Sieg. «Wir haben gut verteidigt und Kyle ist heiß gelaufen», begründete James das starke Abschlussviertel.

Mit einem 103:92 (43:39) bei den Houston Rockets sind die San Antonio Spurs mit 2:1 in Führung gegangen. Die Gäste konnten sich vor allem auf das Duo Kawhi Leonard (26 Punkte) und LaMarcus Aldridge (26) verlassen, die die Spurs fast im Alleingang zum zweiten Sieg im dritten Spiel warfen. MVP-Kandidat James Harden überzeugte bei den Rockets mit 43 Zählern. Spiel vier findet am Sonntag (Ortszeit) wieder in Houston statt.