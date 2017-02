Abfahrts-Rennen der Herren bei WM abgesagt

Die Herren-Abfahrt bei den Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz ist abgesagt worden und soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

«Heute wird das Rennen nicht starten», sagte Renndirektor Markus Waldner um 14.14 Uhr via Funk. Grund für die Absage war eine hartnäckige Wolken- und Nebelwand im mittleren Teil der knapp 2,8 Kilometer langen Strecke. Genannt wird dieses gelegentlich auftretende Wetterphänomen Malojaschlange.

«Es wäre für das Publikum und die Organisation gut gewesen, aber wir würden dem Sport keinen Gefallen tun, bei den Bedingungen eine Weltmeisterschaft auszutragen», sagte der deutsche Alpinchef Wolfgang Maier nach der Entscheidung. «Die Absage ist natürlich sehr schade aber war die richtige Entscheidung», meinte Abfahrer Andreas Sander.

Bei schlechter Sicht durch Wolken oder Nebel ist es zu gefährlich, mit den bei Abfahrten erreichten Geschwindigkeiten von deutlich mehr als 120 Stundenkilometern ein Rennen zu starten.

Wann Sander und seine Teamkollegen Josef Ferstl und Thomas Dreßen nun um die Weltmeisterschaft in der Abfahrt fahren, war zunächst offen.

Eine diskutierte Option war ein Super-Sonntag mit den WM-Abfahrten von Damen und Herren an einem Tag. Das hatte es zuletzt 2007 in Are gegeben, als die Königsdisziplin letztmals nicht zum geplanten Termin stattfinden konnte.

Gegen diesen Plan sprach die parallel stattfindende Biathlon-WM in Österreich. In Hochfilzen ermitteln am Sonntag die Frauen (10.30 Uhr) und Männer (14.45 Uhr) die Weltmeister in der Verfolgung - zwei Alpin-Rennen könnten also nicht im Fernsehen übertragen werden. Die Damen-Abfahrt in St. Moritz stand für 12.00 Uhr im Kalender.

«Die Herren-Abfahrt ist das Herzstück einer WM. Es wird Zeit benötigt, bis man Damen und Herren richtig zueinander geordnet und einen entsprechenden Zeitplan aufgestellt hat», sagte Maier. Der Skiweltverband FIS wollte bei der Mannschaftsführersitzung um 18.00 Uhr am Samstagabend erste Details zur weiteren Planung bekanntgeben.

In St. Moritz war der Start am Samstag ursprünglich für 12.00 Uhr geplant. Vor der Absage hatte die Jury den Startzeitpunkt fünfmal verschoben. Die Organisatoren hatten mit 35 000 Zuschauern gerechnet.