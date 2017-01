Greiss überragt erneut: Islanders siegen gegen Dallas

New York - Eishockey-Torhüter Thomas Greiss hat mit einer starken Leistung die New York Islanders in der NHL zu einem 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)-Erfolg über die Dallas Stars geführt. Der Keeper blieb zum zweiten Mal nacheinander ohne Gegentreffer und wehrte 23 Schüsse der Dallas-Profis ab.