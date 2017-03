Wellinger verpasst Sieg in der RAW-AIR-Tour

Andreas Wellingers Traum vom Gesamtsieg in der mit 100 000 Euro dotierten RAW-AIR-Tour der Skispringer ist vom Wind verblasen worden. Der 21-Jährige stürzte beim Skiflug-Weltcup in Vikersund im Finale bei 166 Metern ab und beendete die Norwegen-Serie als Dritter.

Die Siegprämie von 60 000 Euro holte sich Doppel-Weltmeister Stefan Kraft aus Österreich, der am Vortag im Teamwettbewerb mit 253,5 Metern einen Weltrekord aufgestellt hatte. Dem 23-Jährigen reichte ein fünfter Platz. Den Tagessieg sicherte sich der Pole Kamil Stoch mit Flügen auf 238,5 und 237 Meter. Der Vierschanzentourneesieger kassierte damit als Gesamtzweiter 30 000 Euro.

Für Wellinger, der nach 242 Metern im ersten Durchgang zur Halbzeit geführt hatte, reichte es nur zum 18. Rang im Tagesklassement. Kleiner Trost: Ihm bleiben noch 10 000 Euro. Karl Geiger stellte mit 227 und 239 Metern zweimal eine persönliche Bestleistung auf und belegte am Ende Rang elf.

Richard Freitag landete mit 198 und 128 Metern auf dem 30. Platz. Andreas Wank schied mit 145,5 Metern auf Rang 37 ebenso aus wie Markus Eisenbichler, der mit 141,5 Metern nur 38. wurde. Stephan Leyhe war schon in der Qualifikation am Freitag gescheitert. Ein Wermutstropfen in der hochklassigen Konkurrenz war ein schwerer Sturz des Amerikaners Kevin Bickner, der verletzt abtransportiert wurde.