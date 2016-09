Rio de Janeiro, 15.09.16: Die Straßen am Strand von Barra waren für die deutschen Radfahrer definitiv mit Gold gepflastert. Sechs Medaillen gab es für die Athleten. Ganz vorn dabei, Michael Teuber. Sein Ziel war klar: Er wollte der einzige Sieger im Zeitfahren seiner Klasse bleiben, seit diese Disziplin 2004 eingeführt wurde. O-TON Michael Teuber, Goldmedaillengewinner «Ich mache das, denke ich, auch in Extremform. Viele Trainingslager, 200 Auslandsübernachtungen allein dieses Jahr. Viele viele Trainingslager, 17.000 Kilometer seit Dezember 2015, nur, um mal ein paar Zahlen zu nennen. Viel Arbeit, viele harte Trainingsarbeit und es hat sich für viele heute ausbezahlt.» Auch Denise Schindler durfte über Edelmetall jubeln. Über ihre Silbermedaille freute sich die Radfahrerin so sehr, dass sie direkt ihr Rennrad in die Höhe stemmte. O-TON Denise Schindler, Radsportlerin «Ich glaube, ich habe mich heute mich heute wirklich mal selber übertroffen. Alle meine Erwartungen überflügelt und das ist die große Versöhnung für mich nach letzter Woche auf der Bahn.» Die Bahnspezialistin wurde zuvor in der 3000-Meter-Einzelverfolgung im Velodrom wegen eines Fehlers disqualifiziert. Umso schöner, dass es trotzdem noch mit einer Medaille geklappt hat.