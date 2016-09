"Um mundo novo - Eine neue Welt": Unter diesem Motto laufen in Rio de Janeiro elf Tage lang die Paralympischen Spiele. 4298 Athleten aus 159 Mannschaften nehmen an den ersten Weltspielen der Menschen mit Behinderungen auf dem südamerikanischen Kontinent teil. In 528 Wettbewerben, verteilt auf 22 Sportarten, geht es um Gold, Silber und Bronze. Alles wichtige zu den Paralympics sowie Randnotizen von den Spielen findet sich in unserer Rubrik "kompakt".

+++ 9. September: Erster Wettkampftag, erstes Gold +++

Gleich bei seinen ersten Paralympics hat Kugelstoßer Niko Kappel in Rio de Janeiro die Goldmedaille gewonnen. Der 21-Jährige aus Sindelfingen siegte in der Startklasse F41 der Kleinwüchsigen mit der persönlichen Bestleistung von 13,57 Metern und nur einem Zentimeter Vorsprung vor dem Weltmeister Bartosz Tyszkowski aus Polen (13,56). "Das ist wahnsinnig geil", sagte Kappel, der wegen seiner Körpergröße den Spitznamen "Bonsai" hat. Erst im vorletzten Durchgang zog er an dem großen Favoriten Tyszkowski vorbei. Bislang waren seine größten Erfolge jeweils die Silbermedaille bei der WM 2016 und der EM 2015 gewesen.

+++ 9. September: Zwillingsschwestern Brussig sichern sich jeweils Judo-Silber +++



Die Zwillinge Carmen und Ramona Brussig hatten zuvor mit jeweils Silber im Judo die ersten deutschen Medaillen bei diesen Paralympics gewonnen. Nach Doppel-Gold 2012 in London war das bereits der zweite spektakuläre "Sister Act" ihrer Karriere.



Carmen Brussig unterlag in Finale der Klasse bis 48 Kilogramm der Chinesin Liqing Li. Nach dem Paralympics-Sieg 2012 und Bronze 2008 in Peking hat die 39-Jährige damit ihren Medaillensatz komplettiert. "Ich bin überglücklich über die Silbermedaille und bin froh, dass ich die jetzt habe", sagte sie. Anschließend verlor ihre Schwester Ramona im Limit bis 52 Kilogramm gegen die Französin Sandrine Martinet. Nach den Siegen 2004 und 2012 sowie Silber 2008 war es für sie die vierte Medaille hintereinander bei Paralympischen Spielen.

+++ 8. September: Weißrusse trägt aus Protest russische Fahne +++

Aus Protest gegen den Ausschluss Russlands von den Paralympischen Spielen aufgrund nachgewiesenen Staatsdopings ist ein Weißrusse zur Eröffnung mit einer russischen Fahne ins Stadion von Rio de Janeiro eingezogen. In Moskau und Minsk wurde der Sportfunktionär Andrej Fomotschkin am Donnerstag für diese Geste der Solidarität gefeiert, während das Internationale Paralympische Komitee (IPC) nach Medienberichten mit Konsequenzen drohte. Die weiß-blau-rote Fahne Russlands wurde noch im Maracana-Stadion konfisziert. "Ich kann unserem weißrussischen Kollegen nur danken", sagte Wladimir Lukin, Präsident des russischen Paralympischen Komitees, in Moskau. "Das war eine Großtat", lobte auch der Sprecher des weißrussischen Außenministeriums. Die Fahne des weißrussischen Teams hatte der Speerwerfer Alexander Trypuz getragen.

+++ 8. September: Fackelträgerin lässt sich durch Sturz nicht stoppen +++

Schrecksekunde bei der Eröffnungsfeier: Die ehemalige Leichtathletin Marcia Malsar stürzte beim Tragen der Paralympischen Fackel. Vor den Augen Tausender Menschen im Maracana-Stadion halfen der früheren 200-Meter-Sprinterin Freiwillige wieder auf die Beine. Unter riesigem Beifall absolvierte Marcia Malsar danach tapfer ihre Etappe bis zu Ende und übergab die Fackel an Adria Rocha dos Santos. Marcia Malsar, die an Bewegungsstörungen leidet, hatte 1984 in New York die erste Goldmedaille für Brasilien bei Paralympics gewonnen.

+++ 8. September: Rhythmus und Spektakel dominieren die Eröffnungsfeier +++

Die Eröffnungsfeier war im Vergleich zu der der Olympischen Spiele einen Monat zuvor bunter, kraftvoller, rhythmischer und verbreitete mit Samba-Klängen und Strandanimationen Partystimmung. Höhepunkte waren der Rampensprung des Rollstuhl-Artisten Aaron "Wheelz" Fotheringham zum Auftakt und die berührende Klavier-Interpretation der brasilianischen Hymne durch João Carlos Martins beim Hissen der Flagge. Spektakulär war auch der Tanz der beidseitig Unterschenkel amputierten Snowboarderin Amy Purdy mit einem Roboter.

+++ 8. September: Markus Rehm trägt die Fahne, Thomas Bach fehlt +++

Die deutsche Mannschaft wurde von Leichtathlet Markus Rehm als Fahnenträger ins Maracana-Stadion geführt. Insgesamt starten 155 deutsche Sportler In Rio, von denen die Zwillinge Carmen und Ramona Brussig an diesem Donnerstag im Judo die ersten Gold-Chancen haben. Auf der Ehrentribüne fehlte Thomas Bach. Der deutsche Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) hatte seine Teilnahme wegen der Trauerfeier für den früheren Bundespräsidenten Walter Scheel abgesagt. Das Portal "O Globo" berichtete jedoch, dass Bach in Brasilien im Zusammenhang mit den olympischen Ticket-Skandal als Zeuge vernommen werden soll.