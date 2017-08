Olympia 2024 geht nach Paris, 2028 nach Los Angeles

Es scheint so, als ob sich der Einsatz des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gelohnt hat: Paris wird die Olympischen Sommerspiele 2024 ausrichten. Das gab das Internationale Olympische Komitee in Lausanne bekannt. Möglich wurde die Entscheidung durch eine Vereinbarung zwischen Paris und der kalifornischen Stadt Los Angeles, die sich ebenfalls für die Austragung der Spiele beworben hatte. Demnach wird Los Angeles dann Gastgeber-Stadt der Sommerspiele 2028 sein. Die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, bestätigte die Absprache auf Twitter. Es werde drei Gewinner geben, schrieb sie. Paris, Los Angeles und das Internationale Olympische Komitee. Los Angeles war der einzige verbliebe Konkurrent von Paris im Rennen um die Spiele in sieben Jahren. Jetzt gehen alle Verantwortlichen davon aus, im Jahr 2028 zum Zuge zu kommen. Der Bürgermeister der Stadt, Eric Garcetti: "Im Jahr 2028 werden wir die Spiele zurück nach L.A. bringen. Eine der größten Städte der olympischen Bewegung. Eine Stadt, die schon immer den Unterschied ausgemacht hat. Und so wird es auch 2028 sein. Vor etwas mehr als vier Jahren, an meinem ersten Tag als Bürgermeister habe ich einen Brief an das Olympische Komitee der Vereinigten Staaten geschrieben. Darin stand, dass wir die Olympischen Spiele zurückbringen wollen." Damit sich Paris endgültig auf die Olympischen Spiele 2024 vorbereiten kann, muss nur noch die Vollversammlung der IOC-Mitglieder am 13. September in der peruanischen Hauptstadt Lima "Grünes Licht" geben. Das gilt allerdings nur noch als Formsache.