Zverev und Haas in zweiter Runde bei Tennis-Turnier in Rom

Alexander Zverev und Tommy Haas sind beim Sandplatzturnier in Rom in die zweite Runde eingezogen. Der 20-jährige Zverev setzte sich in seinem Auftaktmatch nach hartem Kampf gegen den Südafrikaner Kevin Anderson mit 6:4, 4:6, 6:4 durch.

Erst nach fast zweieinhalb Stunden verwandelte der an Position 16 gesetzte Hamburger seinen Matchball. In der zweiten Runde spielt er gegen den Serben Viktor Troicki.

Haas setzte sich in seinem Auftaktmatch gegen den Amerikaner Ernesto Escobedo mit 6:0, 4:6, 7:6 durch. In der zweiten Runde spielt der 39-Jährige gegen den an Nummer fünf gesetzten Kanadier Milos Raonic.

Zverevs älterer Bruder Mischa war am Montag am Tschechen Tomas Berdych gescheitert. Jan-Lennard Struff steht indes ebenfalls in der zweiten Runde. Florian Mayer muss sein Auftakt-Match noch bestreiten.

Andrea Petkovic verpasste in Rom ein deutsches Duell mit Angelique Kerber. Die Darmstädterin verlor ihre erste Partie gegen Anett Kontaveit aus Estland mit 3:6, 4:6 und schied damit in der ersten Runde aus. Petkovic hatte sich wie Kontaveit über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft. Die Estin bekommt es nun in der zweiten Runde mit Kerber zu tun, die zunächst ein Freilos hatte.