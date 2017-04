Schock für Bayern-Star: Freund von Vidals Schwester erschossen

Schock für Arturo Vidal vom FC Bayern München: Der Partner seiner Schwester Ámbar Scarlett Vidal ist in Santiago de Chile in seinem Auto erschossen worden. Wie das Portal "La Cuarta" berichtete, wurde der 30-Jährige im Stadtviertel San Joaquín mit sechs Schüssen getötet. Laut Zeugen konnte er noch das Auto verlassen, schrie um Hilfe, bevor er zusammenbrach und anschließend im Hospital Barros Luco verstarb. Er soll mit Ámbar Vidal zwei Kinder haben, das Portal "La Tercera" berichtete aber, dass sie zuletzt kein Paar mehr gewesen seien. In der Vergangenheit soll sie ihn schon einmal wegen häuslicher Gewalt angezeigt haben.



Bei der Schilderung der Tat gab es unterschiedliche Angaben, Nachbarn wollen gesehen haben, dass Ámbar Vidal, 27, sogar mit im Auto saß, sie wohnt in der Nähe. Dafür gab es zunächst keine Bestätigung der Behörden. Im Krankenhaus habe die Schwester des chilenischen Fußball-Nationalspielers Vidal am Samstagnachmittag den Toten identifiziert und gesagt, sie verbinde "eine Freundschaft mit dieser Person".