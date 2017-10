Erstmals hat der Verband "World Wrestling Entertainment" eine Frau aus der arabischen Welt unter Vertrag genommen. Das erscheint vielen als ein Tabu-Bruch in dieser so typisch US-amerikanischen Mischung aus Sport und Show. Offenbar geht es dabei auch um das Erschließen neuer Märkte. Shadia Bseiso heißt diese erste Frau, sie kommt aus Jordanien und hat sich bei einem Ausscheid in Dubai durchgesetzt. O-Ton: "Dieser Verband ist im Nahen Osten sehr populär. Und ich denke, wenn Athleten aus einer solchen Region dabei sind, die dort aufgewachsen sind, bringt das neuen Schwung. So hat man Leute, die man anfeuern kann." Bseiso wird nun in Orlando, Florida trainieren, um bald einmal selbst im echten Wettkampf im Ring stehen zu können. Zum Kreis der Wrestler hier zählen mittlerweile auch Athleten aus Indien und China.