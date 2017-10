Tennisspielerin Görges erreicht Finale von Moskau

Julia Görges hat beim WTA-Turnier in Moskau das Finale erreicht und greift nach dem dritten Turniersieg ihrer Karriere. Die 28-Jährige aus Bad Oldesloe setzte sich bei dem mit rund 790 200 Dollar dotierten Hartplatzevent gegen die Russin Natalia Wichljanzewa mit 6:2, 2:6, 7:5 durch.

Görges, die 1:58 Stunden für ihren Halbfinal-Erfolg benötigte, ist in der russischen Hauptstadt an Position sieben gesetzt und trifft im Endspiel am Samstag auf die 20-jährige Russin Darja Kassatkina.

Für die Weltranglisten-27. Görges ist es bereits das vierte Endspiel in diesem Jahr und das zehnte ihrer Laufbahn. 2017 verlor sie bereits Finals in Washington, auf Mallorca und in Bukarest. Ihre beiden Turniersiege holte Görges in Bad Gastein (2010) und in Stuttgart (2011).