Bjørgen gewinnt 15. WM-Gold - Hennig überrascht mit Rang elf

Langlauf-Mama Marit Bjørgen krönte sich mit dem 15. Gold zur alleinigen Rekord-Weltmeisterin, DSV-Küken Katharina Hennig bejubelte ein gelungenes WM-Debüt.

Mit dem Sieg im Skiathlon über 15 Kilometer ließ Norwegens Ski-Star die 14-malige Titelträgerin Jelena Välbe aus Russland in der ewigen Bestenliste hinter sich und zementierte ihren Status als erfolgreichste WM-Teilnehmerin der Geschichte. Nach jeweils 7,5 Kilometern im klassischen und freien Stil verwies Bjørgen bei den Titelkämpfen in Lahti in 37:57,5 Minuten Krista Parmakoski aus Finnland um 4,8 Sekunden auf Rang zwei. Dritte wurde die Schwedin Charlotte Kalla.

Im Windschatten der Loipen-Stars lieferte Katharina Hennig als Elfte ein glänzendes Rennen ab. Die 20 Jahre alte Oberwiesenthalerin sorgte damit für das beste deutsche WM-Ergebnis in dieser Disziplin seit sechs Jahren. Damals war Nicole Fessel, die an diesem Sonntag gemeinsam mit Stefanie Böhler im Team-Sprint auf Medaillenjagd geht, Siebte geworden. Victoria Carl, die trotz eines Sturzes kurz nach dem Start 15. wurde, und Sofie Krehl als 16. lieferten ebenfalls ein überzeugendes Rennen ab. Sandra Ringwald belegte Rang 21.

«Es war der Wahnsinn. Ich war total aufgeregt, denn ich wollte unbedingt zeigen, was ich kann», berichtete Hennig. Doch die Nervosität war schnell verflogen. Nach dem klassischen Part kam sie sogar als Siebte zum Skiwechsel, ehe sie auf der Freistil-Strecke einige Spezialistinnen vorbeiziehen lassen musste. Im Ziel hatte sie 1:39,1 Minuten Rückstand auf Bjørgen.

Die Norwegerin hatte in der Saison 2015/16 eine Pause eingelegt. Nach der Geburt ihres Sohnes Marius war sie in diesem Winter zurückgekehrt und hatte mit drei Weltcupsiegen schon angedeutet, dass mit ihr wieder zu rechnen ist.

Dies demonstrierte sie am Samstag eindrucksvoll, als sie sich gemeinsam mit Parmakoski aus einer vierköpfigen Spitzengruppe löste und die von 35 000 Zuschauern angetriebene Finnin am letzten Anstieg stehen ließ. «Ich habe mich auf der letzten Runde sehr stark gefühlt», sagte Bjørgen. «Es ist sehr gut gelaufen.»