"Extrem coole Erfahrung": Roger Federer trainiert heimlich im Central Park

Stellen Sie sich vor, Sie gehen in den Park, um ein paar Bälle zu schlagen, und plötzlich taucht einer der besten Tennisspieler aller Zeiten auf und fängt an, neben Ihnen zu trainieren. In New York ist das jetzt einigen Freizeitsportlern passiert - mit Roger Federer. Der Schweizer Superstar absolvierte am Mittwoch seine Trainingseinheiten lieber auf der öffentlichen Tennisanlage im Central Park, statt in Flushing Meadows, wo er am Tag zuvor mit einem mühsamen Sieg gegen den Amerikaner Frances Tiafoe die zweite Runde der US Open erreicht hatte.



Training von Federer bleibt nicht lange geheim

Federer habe am Mittwochmorgen den US-Tennisverband angerufen, weil er eine Trainingsmöglichkeit suchte, die näher an seinem Hotel in Manhattan liegt, berichtet "Sports Illustrated". Mithilfe des früheren ATP-Profis Eric Butorac und einigen zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen sei schließlich die ungewöhnliche Übungseinheit des 19-fachen Grand-Slam-Siegers im Stadtpark im Zentrum der Millionenstadt zustande gekommen.

Die Anwesenheit des 36-Jährigen auf der Sportanlage blieb natürlich nicht lange geheim und Federer hatte schnell eine Menge Zuschauer bei seinen Schlagübungen. Den Wimbledon- und Australian-Open-Gewinner störte das aber offenbar ebenso wenig wie die Foto- und Autogrammwünsche der Fans: "Extrem coole Erfahrung" twitterte er nach dem Training und postete mehrere Bilder dazu.

When in Central Park 🎾🤹‍♂ pic.twitter.com/JOiFYETPqy — Roger Federer (@rogerfederer) 31. August 2017

Und auch die Fans machten ihre Begeisterung auf Twitter öffentlich: "Extrem cool für die Leute im Central Park, die Dir beim Training zuschauen konnten", antwortete eine Userin.

Extremely cool for the people in Central Park who get to watch you practice. — Kay Shan (@KHShan) 30. August 2017

"Roger Federer überrascht alle auf den Tennisplätzen im Central Park", schrieb ein weiterer Twitterer und postete einen kurzen Videoclip der "Überraschung".

Was die öffentliche Trainingseinheit gebracht hat, wird sich im Laufe des Tages zeigen. Am Abend kämpft Federer gegen den Russen Michail Juschny um den Einzug in die dritte Runde - diese Ballwechsel finden allerdings wieder in Flushing Meadows statt.